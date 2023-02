Nachtvolleybaltoernooi in Staphorst haalt recordbedrag op voor goede doelen

Culinaire awards voor jonge hond uit Harderwijk en nestor uit Giethoorn

Martin Kruithof, tweesterrenkok van het Gieterse restaurant De Lindenhof, is door de prestigieuze Frans gastronomiegids Gault&Millau uitgeroepen tot Ambachtsman van het jaar. Ook de kersverse chef van Basiliek in Harderwijk viel in de prijzen. Yornie van Dijk is New Chef on the Block.