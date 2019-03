Neerhalen van illegale zendmasten gesprek van de dag in Staphorst

Staphorst heeft beste trai­ningslo­ca­tie en mooiste obstakel­run van ons land

7 maart Nergens in Nederland is een betere indoor- en outdoorbaan te vinden voor liefhebbers van survivals en obstakelruns dan in Staphorst. Want Obstakels.com heeft Family Fit Indoor uitgeroepen tot de beste trainingslocatie. En de Staphorster Obstacle Run is ook nog eens de mooiste kleine run van ons land.