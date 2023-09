Nieuw dorpspark in Rouveen is gewild, maar blijkt veel duurder dan gedacht

met video JenaXL opent nieuwe locatie in de Veerallee: ‘Voor mijn gevoel zijn we nu echt een school’

Jarenlang was JenaXL ‘de best verstopte school’ van Zwolle, boven het winkelcentrum in Zuid. Nu zit het met de zichtbaarheid wel snor. Maandagochtend werd de nieuwe huisvesting in de wijk Veerallee geopend door jongste leerling Sofie.