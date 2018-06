Nieuw watersysteem in Staphorst moet natte voeten tegengaan

Om te voorkomen dat landbouwgrond, tuintjes en kelders in Staphorst onderlopen bij hevige regenval komt Waterschap Drents Overijsselse Delta met een plan voor aanpassingen van een aantal watergangen in de gebieden Spoortippe en Punthorst.

Volgens Dinant Hommes, de omgevingsmanager bij het waterschap, is het huidige systeem veel te gevoelig. ,,Bij veel regen zit alles snel tot de nok toe vol en bij te droog weer is er onvoldoende water. Om die onbalans eruit te halen gaan we de belangrijkste watergangen anders inrichten."

De huidige watergangen worden door het nieuwe plan ruimer en zijn daardoor instaat meer water vast te houden als dat nodig is. Boeren hebben volgens Hommes het meeste profijt van de geplande aanpassingen. ,,Als de sloot langs de boerderij nu twee keer zo breed wordt, dan loopt deze minder snel over." Voor huishoudens is de kans kleiner dat kelders of tuintjes onderlopen.

Berging

Naast de aanpassing van bestaande watergangen maakt ook de komst van een nieuwe waterberging deel uit van het plan van het waterschap. Deze moet in het gebied bij Punthorst komen. ,,In de bak die ontstaat, kan bij hoogwater het water worden opgeslagen", aldus Hommes. ,,En op het moment dat het weg kan, gaat het mee met de afvoer."

Het waterschap zegt met deze nieuwe berging ook verder energieneutraal te willen worden door zonnepanelen te plaatsen. Volgens Hommes hoeven boeren zich geen zorgen te maken dat ze ineens overal zonnepanelen moeten neerzetten. ,,Dit gaat niet ten koste van agrarische grond."

Informatieavond

Om inwoners voor de nieuwe plannen te winnen, organiseert het waterschap komende dinsdag 12 juni een informatieavond om over de ideeën te praten. Hommes: ,,We willen de mensen vertellen wat de plannen betekenen en wat we gaan zien." Zijn verwachting is dat honderden boeren iets gaan merken van de nieuwe plannen. ,,Wij willen ook graag de lokale boer bij de plannen betrekken. Zij weten precies hoe zaken in elkaar zitten en waar de knelpunten liggen. Na de bijeenkomst kunnen wij dan nog aanpassingen doen."