Nieuws gemist? Directeur Amnesty 'vreselijk boos’ om geweld Staphorst • Verdriet groot om dood ‘Opa van Blokzijl’

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International, vindt het ‘vreselijk’ wat er gisteren in Staphorst is gebeurd. ,,Degenen die zich slecht gedragen, worden beloond.” In een auto die gisteren is belaagd door voorstanders van Zwarte Piet in Staphorst, zaten waarnemers van Amnesty. Zij kwamen het demonstratierecht in Nederland onderzoeken.

Volledig scherm Rotterdammer Rokus Schipper, hier gefotografeerd in 2018, kwam 25 jaar geleden in Blokzijl en ging er nooit meer weg. © Alette Holman Fotografie

In Blokzijl is geschokt gereageerd nu blijkt dat het stoffelijk overschot dat zondagochtend in de haven is gevonden, van de plaatselijk bekende ‘opa van Blokzijl’, Rokus Schipper (75), is. ,,Het was een ontzettend lieve man.’’

Leo Blokhuis denkt dat het ‘niet allemaal bij één persoon is misgegaan’ bij De Wereld Draait Door (DWDD). ,,Om het structureel uit de hand te laten lopen, daar heb je een falende organisatie voor nodig”, zei de presentator op Twitter. Hij reageerde op het artikel in de Volkskrant van vrijdag waarin misstanden werden onthuld.

Schietpartijen, een ‘aanslag’, de ene na de andere overval, arrestatieteams die woningen binnenvallen en een vermeende onderwereldoorlog. Criminelen bezorgen de Apeldoornse politiechef Sjoerd Obbink en zijn mensen momenteel handenvol werk.

Volledig scherm Feest in Qatar. © AFP

Is Doha inmiddels in WK-sferen gehuld? Jazeker. Het is alleen een geheel andere WK-sfeer dan wij gewend zijn. Terwijl supporters uit Nederland en de rest van Europa voorlopig schitteren door afwezigheid, viert de rest van de wereld feest in Qatar.

Na een vliegende start volgde een klein dipje. Inmiddels heeft PEC, dat zaterdag bij NAC Breda de derde overwinning op rij boekte (0-2), die mindere fase achter zich gelaten. De Zwollenaren gaan met een goed gevoel een vrije week tegemoet. ,,Hier had iedereen voor getekend.”

In stijl sloot Max Verstappen zijn wonderseizoen af, met zege nummer 15. Een onbedreigde laatste overwinning, gestart van pole position. De missie van Red Bull Racing om ook nog de tweede plaats in het WK te veroveren met Sergio Pérez, ging in extremis nog de mist in.

Vol goede moed begonnen vader en zoon Van Broekhuizen acht jaar geleden een slagerij in de Prinsenstraat in Dalfsen. Maar nadat vermeende geuroverlast de ene na de andere gemeentelijke dwangsom opleverde, is alle energie zo goed als verdwenen. De slager overweegt een vertrek. ,,Wij worden uitgerookt.”

Volledig scherm Jaap Robbens roman Schemerleven zette journalist en biograaf Joep Boerboom (48) uit Zwolle op het spoor van zijn doodgeboren en verdwenen gewaande zusje Marlene. © Rob Voss

Doodgeboren en verdwenen gewaand. Joep Boerboom (49) uit Zwolle wist nauwelijks iets van zijn eigen zusje. Tot hij besloot te gaan zoeken. In 1967 bleef haar lichaampje achter in het ziekenhuis. Nu, 55 jaar later, kon Joeps vader (82) Marlene alsnog aangeven bij de burgerlijke stand.

De strijd voor hulp bij zelfdoding heeft een nieuw gezicht. Frits Spangenberg (74) uit Epe is sinds gisteren de nieuwe voorzitter van Coöperatie Laatste Wil. Een beladen positie, beseft hij: ,,Ik moet enorm uitkijken dat ik mijn vingers niet brand en achter slot en grendel beland.”

En dan nog even dit: Op enig moment twijfelde hij toch aan zijn deelname. Wat als Andy Buitenhuis uit Apeldoorn tijdens het televisieprogramma Liedje op het eerste gezicht een blauwtje zou lopen? ,,Dat blauwtje heb ik alsnog gelopen’’, zegt de 64-jarige zanger.

