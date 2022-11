Nog één keer een avondje Kisteman in Staphorst voor oprichter Jenny (84): ‘Toch wel zonde dat het stopt’

Rijvereni­ging Staphorst verlangt vurig naar nieuwe manege – liefst vóór de volgende jubileum­vie­ring

De volgende jubileumviering hoopt Rijvereniging Staphorst in een nieuwe accommodatie te kunnen vieren. De huidige manege, waar de hippische vereniging deze week het vijftigjarig bestaan (plus één) viert, voldoet volgens voorzitter Maarten Hoogeveen niet meer aan de eisen van deze tijd. Hij hoopt dat dat over negen jaar anders is.

19 oktober