Noodgreep-ijsbaan in Staphorst trekt veel schaatsliefhebbers

videoSchaatspret in Staphorst, maar niet zoals verwacht. De schaatsbaan van IJsvereniging Staphorst achter de manege was nog niet hard genoeg, dus er is een noodgreep naar de ijsbaan op evenemententerrein De Tippe gedaan. ,,We hebben twee dagen lang met man en macht gewerkt om hier ijs op te krijgen’’, vertelt Klaas Veijer van het bestuur.

En met succes. ,,Het is gewoon super ijs’’, vindt schaatser Klaas Tippe uit Staphorst. ,,Er zitten kleine oneffenheden in het ijs, maar daar vlieg je zo overheen.’’ Hij staat op zijn Vikingschaatsen te trappelen om weer de baan op te kunnen. ,,Er gaat niets boven natuurijs. Ik heb tegen de baas gezegd: ‘Ik ben er niet, ik ga schaatsen.’’’

Perfect ijs

,,Het is een mooie locatie hier’’, vertelt Veijer. ,,En het ijs is perfect, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Het was even spannend met de sneeuw, maar het is toch gelukt.’’ Perfect ijs? Hoe krijg je dat? ,,Het asfalt komt er niet doorheen en we hebben geen scheuren in het ijs.’’

's Ochtends om elf uur staan er al relatief veel kinderen op het ijs. ,,We zijn vrij van school’’, verklaart Wesley Dons (11). ,,Het is heel fijn dat we dan kunnen gaan schaatsen.’’ Maar Wesley en zijn vrienden zijn niet helemaal positief over het ijs. ,,Er zitten bobbels in de bocht’’, zegt Joël Haasjes (11). ,,Maar het is natuurijs, niet binnen. Dat is toch wel mooi.’’

Eigen ijsbaan

,,Het is toch fijner om op onze eigen ijsbaan te staan’’, vindt Veijer. ,,Maar dit is een goed alternatief.’’ Veijer heeft met de vereniging twee nachten lang om het uur water op de baan gesproeid om een ijsbaan toch mogelijk te maken. ,,Dat gaat met millimeters tegelijk.’’ In de nacht van woensdag op donderdag is met giertanks een laagje water op het asfalt aangebracht.

Maar, ondanks dat het Staphorst is, vindt Klaas Tippe het niet de mooiste plek om te schaatsen. ,,De Weerribben, dat is toch wel geweldig. Ik houd van lange toertochten, want bochten blijven altijd moeilijk.’’