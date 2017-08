Ploeteren met je kop in de drek: 'Heerlijk'

Het is burgemeester Theo Segers die om iets over zessen op de Markt het startschot geeft voor een evenement dat een traditie moet worden op de avond van de eerste Staphorstdag: het afleggen van een parcours van acht kilometer door en rond het dorp met 29 serieuze obstakels. Groepsgewijs gaan de deelnemers van start. Een wedstrijd is het niet, een gevecht tegen jezelf des te meer.

Staphorst in z'n SAS

Het is de primeur van de nieuwbakken Stichting Activiteiten Staphorst, die leuke activiteiten in het dorp op poten wil zetten. ,,Vierhonderd deelnemers en honderd kinderen op deze eerste editie is een groot succes'', zegt Joost de Weerd, een van de oprichters. ,,We gaan hier zeker mee door, maar we gaan als SAS ook andere zaken organiseren.''

Stinkende modder

Het weer is heerlijk. Een lint van honderden obstakelliefhebbers beweegt zich door en rond het dorp. Soms is het echt vies als de deelnemers letterlijk een modderbad nemen. De moerassige stank hangt als een weeïge deken om de lopers heen. ,,Het is als met wintersport. Als je dat een keer hebt gedaan, wil je nooit meer anders'', zegt Bert Veijer (35) uit Staphorst. ,,Een dikke pluim voor de organisatie. Dit is prachtig opgezet.''

Even weer kind

Tom Voortman (31) weet wel waarom hij al die obstakels uit vrije wil neemt. Terwijl hij wacht voor een volgende hindernis, biecht hij op: ,,Ik ben 31 jaar oud en ik kan geen jongetje meer zijn dat buiten speelt. Nu kan het toch. Ik ben weer even kind.''

Toe lachen

Half Staphorst is uitgelopen om de deelnemers aan te moedigen of uit te lachen als ze kopje onder gaan in de viezigheid. ,,Dit is een verslavende sport'', zegt Bert Coster (35). ,,Je bent kapot, je zit onder de blauwe plekken, alles doet je zeer en je denkt: 'wanneer is de volgende run?' Je bent weer even een oermens. Heerlijk.''