Obstacle Run Staphorst heeft alleen maar winnaars

De Obstacle Run in Staphorst is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een mega-evenement. Met aan de start 200 jongeren en 700 deelnemers van 14 jaar en ouder. Het wedstrijdelement is van ondergeschikt belang. ,,We doen wel aan tijdwaarneming, maar hebben geen winnaar. Winnaar ben jezelf als je finisht”, zegt Henri Kok.

Kok vormt met Lysanne Korterink, Joost de Weerd en nog vijf jonge personen de organiserende werkgroep van Stichting Activiteiten Staphorst. ,,In de week voor het evenement hebben we met een man of 25 de hindernissen gebouwd op het acht kilometer lange parcours. Door de weilanden, door bedrijven en op de Markt als slotobstakel een metershoge glijbaan met waterbak. En tijdens het evenement zijn er 130 tot 140 vrijwilligers actief”, zegt vicevoorzitter De Weerd, waarbij het opviel dat zoveel jongeren een medewerkershesje droegen. De Weerd roemt het lokale bedrijfsleven roemt om de medewerking met vooral materialen en voertuigen. Eén belletje en ze willen wat doen.”

De temperatuurdaling kwam op een goed zeker niet?

,,Jazeker. Je wilt niet dat mensen van hun stokje gaan door de warmte. Maar we hebben niet overwogen om de Obstacle Run niet door te laten gaan. Wel hadden we maatregelen getroffen met onderweg extra drinkwater voor de deelnemers.”

Nog aanpassingen gedaan?

,,Niet nodig. In verband met de hoge temperaturen hebben we wel de kwaliteit van het oppervlaktewater laten testen, zoals in de vijver bij het medisch centrum en enkele sloten. Maar de waarden waren in orde en dus konden die waterhindernissen gewoon gebruikt worden.”

Tweede editie, uitverkocht met 900 inschrijvingen.

,,En dat al twee maanden voor de Obstacle Run. Dat hadden we twee jaar geleden ook niet verwacht toen we het evenement spontaan bedachten om voor wat reuring te zorgen in het dorp. Het is in eerste instantie een evenement voor Staphorst. En er doen veel dorpsgenoten meer; ongeveer de helft van de deelnemers komt van elders. Organisatorisch loopt het nu beter als de eerste keer. De kinderziekten zijn er wel uit. We hebben geleerd van onszelf.”

Dus op naar de derde editie?

,,Dat is geen vanzelfsprekendheid. Misschien moet je wel stoppen op het hoogtepunt… Maar we gaan straks eerst rustig evalueren. Dan kijken we of er een derde Obstacle Run komt of dat we iets anders gaan doen. Het evenement vergt heel veel tijd, onder meer door de veiligheidsvoorschriften. Alle hindernissen moeten technisch worden goedgekeurd.”