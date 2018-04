OM: ‘Djamila (12) eerst seksueel misbruikt vlakbij Punthorst voordat zij werd gedood’

Het OM heeft dat dinsdag gezegd bij de tweede en laatste pro-formazitting in de strafzaak tegen de verdachte. Dat het meisje ook slachtoffer is geworden van ontucht door de ex-vriend van haar moeder was tot nu toe niet bekend. De man wordt nu verdacht van gekwalificeerde doodslag: het doden van het slachtoffer om een ander misdrijf te verhullen.

In de rechtbank Assen was een pro-formazitting in de strafzaak tegen de verdachte uit Hoogeveen. De 47-jarige man wordt ervan verdacht dat hij het meisje om het leven gebracht heeft in Punthorst, een gehucht in de gemeente Staphorst, met een groot natuurgebied: de Zwarte Dennen. Hij kwam op zaterdag 14 oktober aan het begin van de avond met het dode kind op de achterbank van zijn auto naar het politiebureau in Assen. De verdachte, die een relatie had met de moeder van Djamila, is direct opgepakt door de politie.

D. was dinsdag bij de korte zitting aanwezig. De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld. Op de zitting bleek dat hij vorige week nog twee keer is verhoord. De man zit op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle. De officier van justitie zei dat eerdere verhoren moeilijk verlopen, maar dat het vorige week wel goed ging. D. zei dinsdag dat hij erg veel spijt heeft. ,,Ik heb constant nachtmerries."

Zedendelict

Het OM heeft eerder gezegd dat de man Djamila heeft gedood, maar dat geen sprake was van een zedendelict. Dat blijkt dus niet te kloppen. ,,De verdenking van ontucht is nu pas gekomen. Dat heeft te maken met ontwikkelingen in het onderzoek", zegt woordvoerster Manon Hoiting van het OM. Zij weerlegt overigens dat het OM eerder heeft gezegd dat geen sprake was van een zedendelict. ,,We hebben alleen naar buiten gebracht dat D. geen zedenverleden heeft."