OM: halfjaar cel voor notoire flessentrekker uit Staphorst

Staphor­ster torenuur­werk blijft in Gronings museum

19 april Het torenuurwerk uit de Grote Kerk van Staphorst, in 1989 vervangen door een moderne uitvoering, blijft te zien in het Klokkengiertijmuseum in het Groningse Heiligerlee. Het technische hoogstandje uit 1930 - eigendom van de gemeente Staphorst - is daar het topstuk.