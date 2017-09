OM: stalker IJhorst gaat opnieuw over de schreef

,,Ik ben de hongerige wolf en ik vreet jullie met huid en haar op. Jullie gezinnen spaar ik ook niet meer,'' schreef Albert P. (53) uit IJhorst in een van 6.500 berichten die hij aan oud-collega's van het transportbedrijf stuurde. Voor die belaging kreeg hij vorig jaar zomer een werkstraf opgelegd. Maar twee van de slachtoffers uit die zaak kregen ruim een maand later opnieuw bericht van P. Het waren zakelijke mails, benadrukte hij keer op keer kalm tegenover de rechters. Hij denkt recht te hebben op een uitkoopsom, de aangevers menen dat hij binnen het bedrijf niet functioneerde en daar geen aanspraak op kan maken. ,,Ze voeren voortdurend beslagleggingen op'', zei P. Met bedragen die oplopen tot acht ton. Hij besloot zakelijke mails te sturen om toch maar contact te krijgen. Voor de aangever was er weinig zakelijks aan. ,,Ik ben altijd op mijn hoede, op de uitkijk of ik hem zie'', zei een van hen in een verhoor. Ook uit de slachtofferverklaringen die in de rechtszaal werden voorgelezen bleek de grote angst voor P. ,,Voor ik de woning uit ga, kijk ik goed om me heen. Waartoe is hij in staat?''