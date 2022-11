Ondanks waarschuwing van politie melden relschoppers Staphorst zich niet op bureau

met video Heftige beelden belaagde auto tijdens sinter­klaas­rel in Staphorst gaan viral

Een video waarin duidelijk is te zien hoe een auto wordt belaagd tijdens de ‘Zwarte Pietenprotesten’ gisteren in Staphorst gaat viraal op social media. Een blauwe Polo wordt opengebroken en de inzittenden worden bekogeld door een groep verkleed als ‘Zwarte Piet’. Demonstranten gooien van alles naar binnen. Door velen wordt er schande over gesproken.

20 november