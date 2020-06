Onderzoek naar van vriendjespolitiek beschuldigde wethouder Lucas Mulder van Staphorst mogelijk deels openbaar

Geen verkoop Staphor­ster kerktorens

17 juni Er komt geen bordje met de tekst ‘te koop’ te staan bij de kerktorens in Staphorst en Rouveen. De gemeente Staphorst wil af van het eigendom, maar wethouder Lucas Mulder stelde de gemeenteraad gerust met de mededeling dat wordt onderzocht of de torens ondergebracht kunnen worden in een beheersstichting, samen met de klokkenstoel in IJhorst en de oorlogsmonumenten op de Markt en aan de Zuidweg.