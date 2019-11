Ongeluk op A28 bij Staphorst, vertraging voor verkeer vanuit Noord-Nederland

Video Bouwonder­ne­mer Klaas Kooiker uit Staphorst blikt terug op ‘mooi’ bouwpro­test: ‘Mensen vinden ons nog te lief’

31 oktober Een bijzondere dag gisteren voor bouwondernemer Klaas Kooiker uit Staphorst. Als een van de initiatiefnemers was hij met zijn protestgroep Grond in Verzet gisteren op het Malieveld in Den Haag aan het demonstreren tegen de stikstofregels en PFAS-maatregelen. Een rustig verlopen dag, op enkele arrestaties na. ,,Ik begrijp dat er mensen waren die dachten: ‘Donder op. Wij zijn geen criminelen, maar hardwerkende mensen.’’’