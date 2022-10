Ontdek jezelf via een groen scherm in bibliotheek Staphorst

Buurt wacht besluit over locatie Waanders met wantrouwen af

Herontwikkelen prima, maar niet op de manier zoals het nu wordt voorgesteld. De bouwplannen voor locatie Waanders in Staphorst (78 appartementen en grand café/lunchroom) schiet omwonenden in het verkeerde keelgat. De gemeenteraad, die over twee weken een besluit neemt, vindt dit ook te gortig. Maar dat stelt niet iedereen gerust.

26 september