Oogst politiecontrole tijdens A28 monsterfile: drugsrijders, illegaal vuurwerk en veel boetes

Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 20-jarige vrouw uit Leeuwarden werden opgepakt op verdenking van witwassen. In de auto waarin het duo zat werd 7000 euro aan contant geld gevonden. Vanwege de grote hoeveelheid geld en de twijfelachtige verklaring over de herkomst van het geld werd het duo in de boeien geslagen.

Een 23-jarige man uit Coevorden werd opgepakt nadat er illegaal vuurwerk in zijn auto was gevonden. Om hoeveel kilo vuurwerk het gaat is onbekend. Daarnaast had de man een mes in zijn bezit.

Drugs

Tijdens de controle liepen ook drie drugsrijders tegen de lamp. Bij de drie bestuurders werd een bloedproef afgenomen. De uitkomsten waren positief en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet verder onderzoek naar de bloedproeven. Als de wettelijke grenswaarden worden overschreden, dan draagt de politie de zaak over aan het Openbaar Ministerie.

Bekeuringen

Verder werden ook nog boetes geschreven voor verschillende overtredingen. Drie bestuurders reden zonder een rijbewijs of met een geschorst rijbewijs. Vijf bestuurders hadden hun voertuig, lading of de APK niet op orde. Eén bestuurder reed door rood licht en een andere weggebruiker reed niet op de juiste plaats van de weg. Vier bestuurders hadden een mobiele telefoon vast achter het stuur en één bestuurder gaf een valse naam op.

Snelheidsduivels

Tot slot waren er ook nog een aantal hardrijders die werden bekeurd. Één bestuurder reed meer dan 30 kilometer te hard en tien bestuurders werden op de bon geslingerd voor een snelheidsoverschrijding tussen de 40 en 50 kilometer per uur. Van twee bestuurders werd het rijbewijs ingenomen, zij reden meer dan 50 kilometer per uur te hard.

