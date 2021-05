Ook Staphorst gaat overstag: waarom de partijloze burgemeester steeds populairder wordt

Eerst was Gerrit Jan Gorter acht jaar fractievoorzitter van Gemeentebelangen in Raalte. Vervolgens tien jaar wethouder namens de partij in dezelfde Sallandse gemeente. De volgende stap? ,,Ik zei, misschien een beetje arrogant: burgemeester worden.” Als zogenoemde ‘lokalo’ en dus partijloos in een andere gemeente, achten kenners hem kansloos. Het advies in 2006 is: Eerst lid worden van een landelijke partij.