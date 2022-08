Opening Prachtlint Staphorst komt nu echt dichtbij: ‘Geen milieupolitieagent, maar samenwerken’

met video Reed op A28 gecrashte Lamborghi­ni te hard? Na drie maanden is oorzaak nog mysterie

Het is ruim drie maanden na de heftige crash van een peperdure Lamborghini op de A28 bij Rouveen nog steeds onduidelijk of de chauffeur te hard reed. Volgens de politie zit het onderzoek ‘in de afrondende fase’. De eigenaar van de auto heeft er een punt achter gezet: ,,We gaan nooit weten wat er precies is gebeurd.”

8 juli