Opluchting in Rouveen: kavels nieuwe wijk gaan in de verkoop

Spoedeisen­de hulp in Meppel komende maanden 's nachts dicht wegens tekort aan artsen

De spoedeisende hulp van het Isala ziekenhuis in Meppel sluit in elk geval in februari en maart ‘s nachts de deuren. Het lukt niet om de hulppost open te houden in de nacht, vanwege ‘een tijdelijk tekort aan arts-assistenten’, laat het ziekenhuis weten.

11:01