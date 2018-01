Oud-wethouder Jan Talen komt met nieuwe partij in Staphorst

De nieuwe partij, die zichzelf liberaal noemt, heeft wel wat speerpunten, maar het zijn vooral de burgers zelf die mogen bepalen hoe de partij over een onderwerp in de gemeenteraad besluit. "Een geregistreerde groep burgers bepaalt de koers van de partij", zegt lijsttrekker Jan Talen. Wie op de andere plekken staat, wil of kan hij nog niet zeggen. "We doen alles gefaseerd."

DPS maakt gebruik van e-democracy: iedereen van 14 jaar en ouder kan zich laten registreren op het daarvoor ingericht digitale platform zijn of haar mening geven, ongeacht partijlidmaatschap. De partij gebruikt de inbreng om tot een standpunt te komen over voorstellen die aan de orde komen in de gemeenteraad. "Dit is een nieuwe manier om de inwoners en ondernemers continu te betrekken bij de besluitvorming.

Volgens Jan Talen wordt de bevolking onvoldoende gehoord. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte om meer en beter betrokken te worden bij de lokale politiek richtte Talen zijn partij op. "Nu is het zo dat we een keer in de vier jaar stemmen en daarna is het maar afwachten wat er gebeurt. Dat is niet meer van deze tijd. Gedurende de gehele raadsperiode moeten goede ideeën door inwoners zélf worden ingebracht. Daarmee willen wij de kloof tussen politiek en wat er leeft onder inwoners verkleinen en de kwaliteit van de besluitvorming vergroten."

Basis

Democratische Partij Staphorst gaat volgens Talen zoveel mogelijk terug naar de basis van de democratie. "Uitgaande van het gelijkheidsideaal heeft niemand méér recht dan een ander om bepaalde voorstellen vast te stellen of beslissingen te nemen. In Nederland is sprake van een representatieve democratie, waarbij het volk bevoegdheden overdraagt aan een aantal afgevaardigden. Inmiddels is de representatieve democratie uitgehold en ontstond er een kloof tussen de politiek en het volk. Ik wil met de inzet van een digitaal platform een nieuwe manier introduceren om grotere groepen mensen te bereiken en te betrekken bij bestuur en besluitvorming."

Jan Talen zat lang in de gemeenteraad voor Gemeentebelangen. Namens die partij was hij van 2010 tot 2014 wethouder. Na voor hem slecht verlopen verkiezingen en een ruzie met Gemeentebelangen gaf hij na de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn zetel niet op, maar keerde terug in de gemeenteraad als eenmansfractie Liberaal Netwerk.