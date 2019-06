Oude supermarkt in hart van Rouveen gaat plat, nieuwe kantoor voor de kaasfabriek

De gemeenteraad van Staphorst is al akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan die dit allemaal mogelijk moet maken. De plannen behelzen het slopen en herbouwen van het kantoorpand van Rouveen Kaasspecialiteiten, het verplaatsen en herbouwen van een verouderd en op een ongelukkige locatie gesitueerde dienstwoning, de sloop van de leegstaande supermarktbebouwing en de realisatie van een parkeerterrein met zeventien parkeerplaatsen.

Het woonhuis naast de oude Spar komt net als vroeger- weer los te staan. Het werd in 1928 gebouwd om dienst te doen als café, bakkerij, kruidenierswinkel en veevoerhandel. Het roemruchte Café Kruidhof was een van de centrumvoorzieningen in het dorp. Het gebouw is opvallend vanwege zijn duidelijk afwijkende bouwstijl. Aan de rechterzijde is de supermarkt deels onder het oorspronkelijke gebouw gebouwd. Het plan is om dit gebouw terug te brengen in oorspronkelijke staat. Dat kan als de leegstaande supermarkt verdwijnt. De voorwaarde die aan het totaalplan is gesteld, is dat recht wordt gedaan aan de historie van De Streek en het dorpskarakter van Rouveen.

Volledig scherm Impressie van het nieuwe kantoor van Rouveen Kaasspecialiteiten © Eelco Kuiken

Rouveen Kaasspecialiteiten kampt met een gebrek aan kantoorruimte. De fabriek staat tegenover het kantoor, eeen oud woonhuis. Verplaatsing is geen optie. De grootste werkgever van Rouveen wil op de bestaande locatie vervangende nieuwbouw realiseren. Het ontwerp past volgens de betrokkenen goed op deze historische plek. In de gevel zijn grote glasopeningen opgenomen met ruim zicht op de Diek en de fabriek. In de voor- en zijgevel komen grote glasopeningen voorzien van houten lamellen. Met deze lamellen, die als streekeigen voor het gebied zijn aan te merken, sluit het ontwerp volgens de makers goed aan bij omliggende gebouwen.

Aan de overzijde van de steeg komt een parkeervoorziening met zeventien parkeerplaatsen om in de parkeerbehoefte van het kantoor te kunnen voorzien.

Met het plan op deze historische plek van het dorp willen de initiatiefnemers en de gemeente meerdere vliegen in één klap slaan. De Spar sloot de deuren voorgoed in 2016. Daarvoor was er tientallen jaren op deze plek een supermarkt. Er komt op deze plek geen nieuwe kruidenier, mogelijk wel op een andere plek. Een ondernemer uit Ruinerwold is hiermee bezig. Als er niks gebeurt, blijft de oude supermarkt nog jaren leeg staan, zo is de verwachting.