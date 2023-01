Oudjaarsnacht met de stewards van Staphorst: 'We spreken jongeren met de voornaam aan’

Volleybal­lers offeren nachtrust op voor goede doelen in Staphorst: opbrengst ‘rond 10.000 euro’

Bijna tweehonderd volleyballende mannen en vrouwen uit Rouveen, Staphorst en omliggende plaatsen slaan een nachtje slaap over. In de sporthal in Staphorst volleyballen ze tot diep in de nacht voor drie goede doelen. Een exact bedrag is nog niet bekend, maar zal toch gauw rond de 10.000 euro liggen, zo is de inschatting van medeorganisator Hendrie van de Weem.

11 december