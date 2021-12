Overal steeg aantal positieve tests flink, behalve in Staphorst

Overal in Nederland is het aantal positieve tests in de afgelopen weken omhoog geschoten, het aantal nieuwe gevallen brak in november record na record. In de eerste dagen van december zit het land nog steeds op een voorlopige top. Urk telt zelfs relatief zelfs het meeste aantal positieve tests. Maar Staphorst gaat volledig aan die trend voorbij. Daar daalt het aantal gevallen juist snel, meldt het ANP.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in november 502 positieve tests in de gemeente Staphorst. In oktober had het lintdorp 1072 bevestigde besmettingen. Daarmee was het toen de grootste brandhaard van het land.

Het aantal coronagevallen in Staphorst is met 53 procent gedaald. En dat terwijl het aantal positieve tests in heel Nederland in diezelfde periode juist met 300 procent steeg, naar hoogtes die nog niet eerder zijn gezien tijdens de epidemie. Op Urk, die negatief in het oog springt, zijn landelijk de meeste positieve tests naar aantal inwoners vastgesteld: 6310 per 100.000.

Urk

De GGD in de regio IJsselland, waar Staphorst onder valt, zegt dat de daling in november een gevolg kan zijn van de piek in oktober. ,,Door het grote aantal mensen in Staphorst dat ziek is geweest kan er sprake zijn van een grotere immuniteit”, laat de gezondheidsdienst weten. Daarnaast is het gedrag van de inwoners veranderd. ,,Wij denken dat mensen zich bewuster zijn geworden van de maatregelen en ook voorzichtiger zijn richting de kwetsbare mensen in hun directe omgeving.” Ook de gemeente Staphorst zegt dat inwoners hun verantwoordelijkheid nemen.

Biblebelt

Buurgemeente Zwartewaterland was in oktober ook een grote brandhaard. De inwoners zijn, net als in Staphorst, overwegend gereformeerd. In Zwartewaterland daalde het aantal coronagevallen met 2,5 procent. In alle andere gemeenten, 350 in totaal, steeg het aantal positieve tests.

Toen de huidige coronagolf in oktober aanzwol, gebeurde dat vooral op de Biblebelt. In november heeft het coronavirus zich verspreid over het hele land.