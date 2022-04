Overleden persoon gevonden bij Staphorst, doodsoorzaak onbekend

Bijzondere uitreiking lintje hoogtepunt afscheid raad Steenwij­ker­land: ‘Zonder poeha, vol passie’

Steenwijkerland heeft afscheid genomen van haar vertrekkende raadsleden. Burgemeester Rob Bats sprak de volksvertegenwoordigers dinsdagavond in de gemeenteraad toe en had voor één raadslid een onderscheiding in petto. Ook in Staphorst maakten raadsleden plaats.

29 maart