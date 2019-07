Paniek in Punthorst: wielrenner te water! (Maar hij had het gewoon heet)

Miljoenen­scha­de na brand bij Huhtamaki, bedrijf wil door in Staphorst (of Zwolle)

25 juli Staphorst Papierrecyclebedrijf Huhtamaki wil het liefst doorgaan met een fabriek in Staphorst, als het kan op dezelfde plek. Als dat niet gaat, dan wil het bedrijf in de buurt gaan zitten en denkt daarbij aan Zwolle of Meppel.