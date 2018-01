Parkeerdek als mega accu voor 21.000 huishoudens

Jongeren in Staphorst zijn de fiets beu en kiezen massaal voor een rijbewijs

16 januari In Staphorst zijn de lesauto's niet aan te slepen. Het dorp is één van de landelijke koplopers van jongeren met een rijbewijs, blijkt uit cijfers van het CBS. 87 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar is hier in het bezit van het roze pasje.