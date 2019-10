Politie haalt ‘rijdende drugswinkel’ van de weg op de A28 bij Staphorst

Huhtamaki ziet na brand geen toekomst in Staphorst, acht mensen verliezen hun baan

16:19 Papierbedrijf Huhtamaki gaat niet verder in Staphorst. Een grote brand in juli verwoestte het complete pand. Het is economisch niet rendabel om alles weer op te bouwen. De acht medewerkers in Staphorst verliezen hun baan.