Politie heeft geen aanwijzingen voor brandstichting bij papierrecyclingbedrijf in Staphorst

Enorme brand legt papierrecy­cling in Staphorst in de as: nablussen trekt veel bekijks

18 juli Staphorst is vannacht opgeschrikt door een enorme brand bij papierrecyclingbedrijf Huhtamaki in het dorp. De brandweer had het vuur rond twee uur onder controle maar is nog steeds aan met nablussen.