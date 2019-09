Politie zet dronken wegpiraat aan de kant in Staphorst na lange reeks overtredingen

De politie in Staphorst heeft gisteravond flink wat boetes uitgeschreven aan dezelfde persoon. De man had een waslijst aan verkeersovertredingen begaan en krijgt zijn rijbewijs mogelijk niet meer terug.

De man werd gesnapt toen hij met een veel te hoge snelheid door Staphorst reed. Op een plek waar je normaal vijftig kilometer per uur mag rijden, trapte deze bestuurder het gaspedaal in tot minimaal 102 kilometer.

Toen de politie de man eenmaal in het vizier had, kon het beginnen met het afstrepen van allerlei overtredingen. Zo scheurde de man gewoon door langs wegen waar verkeer van rechts voorrang heeft. Bovendien haalde hij met hoge snelheid twee fietsers in en lukte het hem even later maar net om zijn auto onder controle te houden.

Alcohol

Nadat de politie de man aan de kant had gezet en ging controleren, bleek er een valse kentekenplaat aan de achterkant van zijn auto te zitten. Daarnaast werd duidelijk dat de man onder invloed was van alcohol tijdens zijn rit. Dit was overigens niet voor het eerst. De politie schrijft op Facebook dat de man al eerder was gesnapt wegens rijden onder invloed.