Politiek buigt zich over berucht kruispunt Staphorst

video ‘Brommers kiek'n’ dankzij Union 'made in Nieuwleu­sen’

3 juni Als kinderen in een snoepwinkel staan ze op de zolder van museum Palthehof in Nieuwleusen. Vier zestigplussers halen herinneringen op aan het roemruchte verleden van fietsenfabriek Union. Hun blik gaat vooral naar de brommers die tot een halve eeuw geleden de fabriek aan Den Hulst langs de Dedemsvaart uitrolden. Want op zaterdag 13 juli houdt het museum in samenwerking met dit kwartet en enkele andere enthousiastelingen een toertocht voor louter Union-bromfietsen.