Politiek Staphorst: snel einde drankverkoop aan minderjarigen

De raad is geschrokken van de uitkomsten nadat mysterykids plekken bezochten waar alcoholhoudende dranken worden verkocht. Vooral in sportkantines, horecabedrijven en tijdens evenementen is het voor minderjarigen eenvoudig om aan drank te komen, zoals dinsdag al in deze krant was te lezen. Er wordt door de verstrekker niet of nauwelijks op leeftijd gelet. En dat is volgens meerdere raadsleden 'verontrustend'.

Intensiever

Controle op verkoop moet intensiever, evenals het nemen van passende maatregelen en sancties. Maar hoe? Genevive Compagner (CDA) wil dat het college de onderzoeksresultaten zo snel mogelijk met de gemeenteraad bespreekt. ,,Dan kunnen we het gesprek aangaan omtrent de problematiek en welke maatregelen er nodig zijn." ChristenUnie en SGP delen haar opvatting. Alwin Mussche (CU) vindt dat er een vervolg moet komen op het zogeheten mysteriekids-onderzoek van de GGD IJsselland, waarbij onbekende minderjarigen bij verschillende verkooppunten alcoholhoudende dranken probeerden te kopen. En dat lukte bij alle vijf pogingen in sportkantines en in vijf van de tien keer bij horecabedrijven. In slijterijen en supermarkten worden de leeftijdsregels veel strenger nageleefd, zo blijkt uit de cijfers.

Zorgen

Die baren Mussche en andere raadsleden zorgen. ,,Onderzoek met de inzet van mysterykids moeten we een vervolg geven. Dan kunnen we ook controleren of er verbeteringen optreden en drankverstrekkers zich wel aan de regels gaan houden." Volgens Roelof Slager (SGP) is tot nu toe al veel gedaan om verkopers op hun verantwoordelijkheid te wijzen. ,,Maar er zijn nog bergen werk te verzetten als het gaat om de verkooppunten. Ga er snel mee aan de slag", is zijn boodschap aan het college. ,,Gebruik van alcohol door minderjarigen baart ons zorgen. Ook de jongerenraad heeft ons op de kwestie gewezen. In hoeverre kunnen we als overheid faciliteren in preventie. We moeten in ieder geval gaan werken aan bewustwording en gewetensvorming", aldus Slager, die overigens ook pleit voor een intensievere controle op het gebruik van alcohol op straat.