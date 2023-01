Prentenboek in Staphorster dialect, getekend en geschreven door onderwijzer Gert-Jan uit Genemuiden

Onderwijzer Gert-Jan Westhoff van de Prins Mauritsschool in Staphorst heeft een prentenboek gemaakt met teksten in het Staphorster dialect, met de Nederlandse vertaling erbij. Was het eerst bedoeld voor zijn leerlingen uit groep 8, nu is het gedrukt en uitgegeven en ligt het onder meer in de boekhandels in het dorp.