Primeur voor Rouveen: Eerste bodemdalingsmeetsite van Nederland

Video Slootie Spring'n moet boerencul­tuur in Rouveen in stand houden

26 juni Het comité ‘Zo nu en dan’ wil met haar evenementen de boerencultuur in Rouveen in stand houden. Daarom staat vrijdag het kampioenschap Slootie Spring'n op het programma. ,,Vroeger speelden we nog in de weilanden”, stelt organisator Jarnold Slager.