Privacywet nekt Rode Kruis Staphorst: geen 700 fruitmanden dit jaar

In Staphorst blijven ze een nacht wakker om voor goede doelen te volleybal­len

4 december In de sporthal in Staphorst gaan ze vrijdag voor de 25e keer een nacht volleyballen. Niet alleen voor de lol, ook voor goede doelen. Jaarlijks kan de organisatie, bestaande uit volleybalvereniging Rouveen en Rode Kruis Staphorst een behoorlijk bedrag overmaken. Na 24 edities is er een bedrag van 160.000 euro uitgekeerd, rekenen de bestuursleden Hendrie van de Weem en Anita Veijer snel uit.