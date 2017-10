Proemkreuze en stip happen heerlijk weg in Staphorst

Met vele honderden tegelijk komen de bezoekers af op de streekgerechtendag in de museumboerderij in Staphorst. Allemaal laten ze zich stip, proemkreuze, snert, pannenkoeken en nieuwjaarskoeken goed smaken. En ach, ook een glaasje boerenjongens gaat er wel in. Het betekent voor de vrijwilligers in de keuken en de verkopers, allemaal gehuld in klederdracht, flink aanpoten.

Als de bezoekers de magen hebben gevuld, kunnen ze nog even rondkijken in de museumboerderij en bij de kramen met onder meer lappen stof en voorwerpen met Staphorster stipwerk. ,,De streekgerechtendag is populair”, zegt de bij de organisatie betrokken Grietje Akkerman, ,,Dit is al de 26e editie. Bezoekers komen overal weg, maar er zijn ook veel oud-Staphorsters en mensen uit ons eigen dorp. We presenteren hier enkele gerechten die tegenwoordig niet of nauwelijks meer worden gekookt.” Akkerman doelt dan op de stip en proemkreuze. Het eerste is een hoofdgerecht, stevige kost die vroeger werd gemaakt voor de arbeiders op het land. ,,Het wordt ook wel luiewievenkost genoemd omdat het snel is te maken”, zegt Akkerman.

In de keuken zijn de zussen Aaltje Hooikammer en Hendrikje Faber bezig met de bereiding. Aan het boekweitmeel voegen ze al roerend melk toe, rechtstreeks afkomstig van de boer. Bij het serveren gaat er uitgebakken spek en stroop over. De proemkreuze wordt door Grieje Akkerman betiteld als ‘een luxe nagerecht’. ,,Het kwam alleen op tafel bij bijzondere gelegenheden of als de visite bleef eten”, zegt ze over het gerecht dat bestaat uit karnemelk (ook weer van de boer en niet uit een pak), maïzena, suiker, gedroogde pruimen en rozijnen .

Kennis overdragen

Om te voorkomen dat deze typische Staphorster gerechten in de vergetelheid raken, worden ze ieder jaar bereid tijdens de streekgerechtendag. Oudere inwoonsters dragen bovendien hun kennis over aan een jongere generatie.

De bezoekers staan in de rij voor de lekkernijen. Dat staat volgens Akkerman in schril contrast met de huidige eetgewoonten in het dorp. “De jongeren vinden het niet lekker en het moet in grote porties worden gekookt”, noemt ze twee redenen waarom de gerechten nauwelijks nog worden bereid. Anders is dat met de platte nieuwjaarskoeken voor rond de jaarwisseling en snert. Die wordt volgens Grietje Akkerman in ieder gezin net weer even iets anders gemaakt, maar overal in Staphorst stoppen ze er wel veel vlees en worst in. ,,Snert moet stevig zijn”, zegt ze.