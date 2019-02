Provinciale SGP pleit voor treinstation in Staphorst

Video Christe­lijk Mannenkoor Staphorst verkondigt halve eeuw zingend het evangelie

24 februari Het Christelijk Mannenkoor Staphorst bestaat vijftig jaar. Dat is zaterdagavond gevierd met een jubileumconcert in De Levensbron in Rouveen. Na een halve eeuw is het doel nog immer om op welluidende wijze - met hart en mond - het woord van God te vertolken.