Provincie wil tegenstribbelende Staphorster broers dwingen perceel te ontruimen

Corona-aan­pak in Staphorst terug naar normaal: tijdelijke testloca­tie weer gesloten

26 februari Inwoners van de gemeente Staphorst die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen sinds deze donderdag niet meer terecht in hun eigen, tijdelijke testlocatie. Omdat het aantal besmettingen in Staphorst de afgelopen weken flink is gedaald, is deze extra aanpak van corona niet meer nodig.