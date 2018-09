Punthorsters hopen op streep door bouw groepsaccommodaties

Daar vroeg Rinie van der Hoek uit Punthorst om op zijn minst een bijstelling van het groepsaccommodatieplan. ,,Er wonen maar twintig tot dertig mensen in ons buurtje. Als daar dertig tot veertig recreanten bijkomen, zal het aantal inwoners meer dan verdubbelen. En wij vrezen vooral veel overlast, omdat die mensen gaan wandelen en 's avonds allerlei activiteiten gaan ondernemen. Nu wonen we nog in een rustig agrarisch gebied. Dat gaat dan helemaal verdwijnen.''

Dierenstal

Volgens de gemeentewoordvoerder is er in het voordeel van de buren best nog wel aan het plan geschaafd. Zo is de geplande nieuwe dierenstal iets naar het westen verplaatst, zodat die minder in het zicht van buurvrouw Van der Hoek staat. De ontsluitingsweg komt op eigen terrein en loopt tussen de twee woningen van Boesenkool door. Verder mogen de groepsaccommodaties niet het hele jaar rond worden verhuurd en is het aantal recreanten beperkt. Alleen is de gemeente vergeten een maximaal aantal bezoekers in het bestemmingsplan vast te leggen, waardoor er in theorie veel meer dan dertig tot veertig recreanten kunnen verblijven.