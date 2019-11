Raad Staphorst eist spoed met woningbouw in Rouveen en IJhorst

Grondposities

Wethouder Lucas Mulder laat weten dat het college al bezig is met Rouveen-Zuid en IJhorst (richting Poeleweg). ,,Maar of dat allemaal nog dit jaar lukt is zeer de vraag”, aldus Mulder. In de gemeentelijke structuurvisie die tot 2030 reikt, schrijft de gemeente het belangrijk te vinden dat er in alle kernen woningen worden gebouwd om te kunnen voorzien in de lokale woonbehoefte. ,,Het bouwen in de kernen levert zodoende ook een belangrijke bijdrage in de leefbaarheid, waarbij gedacht kan worden het vasthouden van jongeren zodat het verenigingsleven in stand blijft en er mantelzorgers zijn voor de zorg van senioren. De vraag naar seniorenwoningen is absoluut gezien het grootst in de kern Staphorst, maar de kern die het meest gaat vergrijzen is IJhorst. Relatief gezien is hier veel vraag naar seniorenwoningen. Er ligt een aanzienlijke opgave in de gemeente Staphorst om het aanbod aan geschikte zorgwoningen uit te breiden”, zo staat in de visie.