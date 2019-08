Raad van State: Zonnepark met duizenden panelen mag in Rouveen

Vechtdal wil in 2022 de ‘meest toeganke­lij­ke vakantiere­gio’ zijn

10 augustus De regio Vechtdal moet in 2022 de meest toegankelijke vakantieregio van Nederland zijn, waar iedereen kan recreëren ongeacht zorg- of hulpbehoefte. Inwoners worden daarom nu gevraagd informatie te delen over de toegankelijkheid van de huidige accommodaties of activiteiten.