Rambo de Ram als ‘hilarisch’ huwelijkscadeau voor Astrid en Peter: ‘We willen er vanaf’

Peter (25) en Astrid Hoeve-Hulst (24) komen uit respectievelijk Staphorst en Punthorst, maar wonen inmiddels in Hoogeveen. Afgelopen vrijdag stapten ze daar in het huwelijksbootje en al tijdens het bruiloftsfeest in Hollandscheveld kregen ze in de gaten dat er iets niet in de haak zat. ,,Eerst kregen we al een zak met schapenbrokken, daarna nog een halster van een koe”, glimlacht Astrid, die later hoorde dat de kameradengroep in de ochtend al een ram hadden opgehaald. Bij andere vrienden in de tuin, die week ervoor waren getrouwd. ,,Nu bij ons, in een mooi hokje met voer, water en stro. Lachen natuurlijk, toen we hem ‘s nachts zagen. Hij had geen naam, maar we noemen hem maar Rambo.”