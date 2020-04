Rechter: verwarde Staphorster is geen coronaspuger

Video Alex (89) uit Staphorst zal deze verjaardag niet gauw vergeten: 'Hij riep al dat het een eenzame verjaardag werd’

28 april Een verjaardag om nooit te vergeten? Het zal er bij in de buurt komen voor de gisteren 89 jaar geworden Alex Dam uit Staphorst. Hij vreesde een eenzame aangelegenheid, zeker nu zijn vrouw sinds 6 maart in een verzorgingstehuis in Nieuwleusen woont. Maar daar stak de familie een stokje voor. ,,Dit is toch wel heel bijzonder.”