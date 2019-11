Record voor Zwarte Dennen Cross: ruim 460 deelnemers

De 14de editie van de Zwarte Dennen Cross, zaterdag in de staatsbossen van Staphorst, kende een recordaantal deelnemers: ruim 460. De hardlopers kwamen vanuit heel Nederland, zelfs een aantal van over de landsgrenzen.

In het recreatiegebied De Zwarte Dennen was wedstrijdparcours uitgelegd over 5 of 10 km. De jeugd kon meedoen aan de 900 of 1800 meter. Ondanks de kou waren de weersomstandigheden voor de hardlopers uitstekend: droog en vrijwel geen wind. Ook het parcours lag er volgens de organisatie goed bij, alhoewel het ruiterpad door velen als loodzwaar werd genoemd.

Vrijwilligers

Zo’n dertig vrijwilligers van Bos Bedden Loopgroep AG ’85 waren de hele dag in touw om alles in goede banen te leiden. Clubman Roel Poolman hield als speaker het publiek op de hoogte en inspireerde veel deelnemers tot een eindsprint.

Aan de start van de 10 km stonden enkele regionale toppers aan de start. Mohammed Koula was uit Marokko gekomen om de Zwarte Dennen Cross op zijn naam te schrijven. Maar ook hij moest de meerdere erkennen in Danny Koppelman uit Hoge Hexel. De talentvolle atleet van ACO van Ommen ging er meteen na de start als een speer vandoor. Met een tijd van 31.44 liep hij bijna twee minuten van het parcoursrecord af dat sinds 2016 op naam stond van Erik Driessen. Mohammed Koula werd met een tijd van 34.23 tweede en Menco Schuurman uit Delft legde beslag op de derde plaats met een tijd van 34.26 minuten.

Van de dames was Saskia Schutte uit Veessen de snelste. De atlete van AV Cialfo legde de twee ronden af in 41.24. Tweede werd Corien Jansen uit Nijeveen. De atlete van AV De Sprinter zette een tijd neer van 42.29. Haar plaats- en clubgenote Janneke Molenhuis kwam als derde over de streep in 43.57 minuten.

5 kilometer

Op de 5 km was de winnaar Erik Leusink van HAC ’63, met een tijd van 16.07 was hij bijna een halve minuut sneller dan Bart van Adrichem uit Klazienaveen die 16.36 klokte. Henry Rutgers uit Noordscheschut en eveneens lid van HAC ’63 kwam als derde over de meet in 16.59 minuten.

Bij de dames waren de atletes van ACO van Elderen oppermachtig. Aline Kootstra uit Dalfsen liep een parcoursrecord door te finishen in 18.19 minuten, 47 seconden sneller dan de tijd die Yvonne Meijer vorig jaar de winst bezorgde. Nu werd de Witharense tweede met een tijd van 19.37. Naomi Heidema uit Dedemsvaart werd derde met een tijd van 19.46 minuten.