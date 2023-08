met video Bezoekers corso Vollenhove claimen nu al zitplaats, stoep vol met stoelen: ‘Een soort vicieuze cirkel’

Het is een raar gezicht: overal in Vollenhove staan lege stoelen op de stoep. Het bloemencorso is pas zaterdag, maar sommige stoelen staan al een week klaar. ,,Mensen claimen steeds eerder hun stukje stoep. Het lijkt wel een all inclusive resort waar mensen ’s ochtends rennen om een handoekje op een ligbed klaar te leggen.’’