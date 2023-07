Aanvallen met hete olie en water: waarom mogen gedetineer­den aan de slag in de keuken?

Een gedetineerde in de gevangenis in Lelystad raakte vorige maand gewond, nadat een medegevangene gloeiend hete olie over hem heen goot. De afgelopen jaren waren er meerdere soortgelijke incidenten, bijvoorbeeld aanvallen met kokend water. Lezers vragen zich daarom af: waarom mogen gevangenen eigenlijk koken?