Regenbuien, maar soms ook zon in Staphorst vandaag

Geen Groningse toestanden: gaswinning in veld Wanneper­veen moet stoppen

Het moet een keer klaar zijn met de gaswinning in het veld Wanneperveen. Dat is de mening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland. Daarom komt er vanuit het gemeentehuis in Steenwijk een negatieve reactie op het verzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de gaswinning te verlengen tot 2036. Ze zitten immers niet te wachten op Groningse toestanden.