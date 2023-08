Natte feestweek in Dedems­vaart voor motorrij­ders en dorp: ‘Ach, heel heet is erger’

In hartje zomer zes dagen feest in in je dorp en elke dag stevige buien tot hevige regenval. Een mens zou er moedeloos van worden, maar niet de organisatoren van de Dedemsvaria-feestweek. ,,Het publiek heeft zich niet laten tegenhouden door het slechte weer. En ach, heel heet is erger.” De toertocht van klassieke motoren houdt het op de slotdag in Dedemsvaart droog.