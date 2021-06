Relatief hoge aantal coronabesmettingen in Staphorst geen reden tot zorg bij burgemeester en GGD

Staphorst valt deze week in negatieve zin op in het aantal besmettingen. Waar in omliggende gemeenten het aantal besmettingen daalt of er geen enkel nieuw coronageval wordt vastgesteld, telt Staphorst elke dag nieuwe besmettingen. Gisteren was het zelfs de gemeente met landelijk het meest aantal positief getest mensen per 100.000 inwoners. Vandaag lag het aantal positief geteste mensen op 29,2 per 100.000 inwoners, in absolute getallen testten vijf personen positief in het afgelopen etmaal.