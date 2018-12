Rennen in klederdracht tijdens klompenrace in Rouveen

De race is altijd in een oogwenk voorbij. Het parcours door de dorpskern met vier hindernissen is maar een kilometer of twee lang. Elrik Schra (19) is in zeven minuten en één seconde weer binnen, na een lange sprint op boerenschoenen. Elrik is de winnaar van de race, die veel meer is dan een wedstrijd is. Het is traditie. Klossen met een knipoog, maar ook met een serieus fundament. Het organiserende Comité ZoNuenDan wil met de race een ode brengen aan de agrarische historie en de gemoedelijkheid van de boeren. Maar waarom in het holst van de nacht? ,,Waarom niet. Dat hoort er ook bij’’, zeg Rudy Klomp van de organisatie. ,,We proberen het elk jaar divers te houden. Dat is een uitdaging, maar het lukt nog steeds.’’